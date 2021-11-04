Котики у контрольній з фізики: вчителька знайшла незвичайний спосіб зацікавити дітей

Учні технікуму неоднозначно сприйняли завдання з малюнками, але старанно підійшли до виконання

В одному з технікумів міста Тюмень у Росії викладач вирішила незвичайним способом допомогти учням впоратися зі стресом під час контрольної роботи з фізики.

Про це вчителька розповіла у себе у Twitter.

Після перевірки десятків "однотипних" тестів, виконання яких змушують учнів хвилюватися, викладач додала завдання намалювати котика, їжачка чи динозавра залежно від правильного варіанту. За це хлопці та дівчата змогли отримати додатковий бал.

Педагог розповіла, що спочатку учні технікуму скептично сприйняли нововведення, але всі беззастережно додавали малюнки у відповіді. Вищий бал у виконанні завдань можна було отримати без малюнків, але деяким це завдання допомогло підвищити оцінку.

Користувачі соцмережі також оцінили ідею вчителя, про що почали писати в коментарях:

Реакція соцмереж на ініціативу тюменської вчительки

Реакція соцмереж на ініціативу тюменської вчительки

Реакція соцмереж на ініціативу тюменської вчительки

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