В России группа кавказцев напала на мужчину с ребенком: видео и реакция людей впечатляют

Жителей микрорайона избиение отца с ребенком очень сильно разозлило

В самом центре Москвы (Россия) группа неизвестных мужчин напала на отца с маленьким ребенком на руках. На инцидент отреагировала полиция и жители микрорайона.

Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в Новых Ватутинках в Центральном микрорайоне Москвы в ночь на пятницу, 5 ноября.

По словам очевидцев происшествия, четверо неизвестных мужчин с бородами (предполагаемо кавказской национальности) набросились на мужчину с маленьким ребенком на руках. Судя по кадрам, отец пытался объяснить нападавшим, что он с ребенком, однако ответ прозвучал следующий: "Е**л я тебя и твоего ребёнка". После этого мужчину начали избивать толпой.

По данному инциденту следственный комитет Москвы начал проверку. Правоохранители изучают камеры наблюдения, ищут участников драки и очевидцев произошедшего.

Кроме того, полиция начала проверку ближайших строек, поскольку появилась информация, что участники драки планируют собраться снова для выяснения отношений.

А жители микрорайона, которых поразило нападение на отца с ребенком, в чатах начали договариваться о встрече, чтобы найти обидчиков. В связи с такой активностью полиция усилила контроль за районом.

В сети также появились первые кадры драки в центре Москве. Судя по видео, преследовать отца с ребенком начали за несколько минут до инцидента. Мужчина пытался сбежать, взяв маленького мальчика на руки, однако ему не удалось.

Известно, что полиция возбудила по даному факту уголовное дело. Нападавшим грозит до чеми лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центре Киева напали на таксиста Uber из-за просьбы к пассажирам надеть защитные маски.