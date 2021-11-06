У Росії група кавказців напала на чоловіка з дитиною: відео та реакція людей вражають

Жителів мікрорайону побиття батька з дитиною дуже розлютило

У самому центрі Москви (Росія) група невідомих чоловіків напала на батька з маленькою дитиною на руках. На інцидент відреагувала поліція та мешканці мікрорайону.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, інцидент стався у Нових Ватутінках у Центральному мікрорайоні Москви у ніч на п’ятницю, 5 листопада.

За словами очевидців події, четверо невідомих чоловіків із бородами (ймовірно кавказької національності) накинулися на чоловіка з маленькою дитиною на руках. Судячи з кадрів, батько намагався пояснити нападникам, що він з дитиною, проте відповідь прозвучала наступна: "Ї**в я тебе і твою дитину". Після цього чоловіка почали бити натовпом.

За даним інцидентом слідчий комітет Москви розпочав перевірку. Правоохоронці вивчають камери спостереження, шукають учасників бійки та очевидців події.

Крім того, поліція розпочала перевірку найближчих будівництв, оскільки з’явилася інформація, що учасники бійки планують зібратися знову для з’ясування стосунків.

А мешканці мікрорайону, яких вразив напад на батька з дитиною, у чатах почали домовлятися про зустріч, аби знайти кривдників. У зв’язку із такою активністю поліція посилила контроль за районом.

У мережі також з’явилися перші кадри бійки у центрі Москві. Судячи з відео, переслідувати батька з дитиною почали за кілька хвилин до інциденту. Чоловік намагався втекти, взявши маленького хлопчика на руки, але йому не вдалося.

Відомо, що поліція порушила за цим фактом кримінальну справу. Нападникам загрожує до років позбавлення волі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в центрі Києва напали на таксиста Uber через прохання до пасажирів одягнути захисні маски.