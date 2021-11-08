Питерская новостройка начала разваливаться за считанные месяцы после сдачи (видео)

В доме начал осыпаться кирпич, хотя его сдали в эксплуатацию только в этом году.

Не успели жители одной из новостроек в Санкт-Петербурге обрадоваться долгожданному жилью, как оно начало демонстрировать признаки разрушения.

Как сообщили в телеграм-канале "Двач", речь идет о доме в жилом комплексе "Панорамы Залива".

Как видно на обнародованном видео, в доме уже начал сыпаться кирпич.

Примечательно, что купить жилье там не дешевое удовольствие. Один квадратный метр в доме может стоить около 218 тысяч рублей, что около 80 тысяч гривен. Таким образом однокомнатная квартира может там обойтись почти в 11 миллионов рублей (почти 4 миллиона гривен).

Стоит также отметить, что дом начали строить в далеком 2008 году, а в эксплуатацию был сдан лишь в мае 2021 года. При этом во время его строительства к застройщику несколько раз наведывались сотрудники прокуратуры, а в новостройке неоднократно проводились проверки.

Как сообщалось ранее, недавно по такой же цене в Великобритании выставили на продажу целый двухэтажный дом в городе Плимут. Правда к нему предусмотрен небольшой "подарок" в виде гор мусора, которым здание буквально завалено.