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Пітерська новобудова почала розвалюватись за лічені місяці після здачі (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ЖК "Панорами Затоки"
ЖК "Панорами Затоки"

У будинку почала обсипатися цегла, хоча її здали в експлуатацію лише цього року.

Не встигли мешканці однієї з новобудов у Санкт-Петербурзі зрадіти довгоочікуваному житлу, як воно почало демонструвати ознаки руйнування.

Як повідомили у телеграм-каналі "Двач", йдеться про будинок у житловому комплексі "Панорами Затоки".

Як видно на оприлюдненому відео, в будинку вже почала сипатися цегла.

Цікаво, що купити житло там не дешеве задоволення. Один квадратний метр у будинку може коштувати близько 218 тисяч рублів, що близько 80 тисяч гривень. Таким чином однокімнатна квартира може там коштувати майже 11 мільйонів рублів (майже 4 мільйони гривень).

Варто також зазначити, що будинок почали будувати далекого 2008 року, а в експлуатацію було здано лише у травні 2021 року. При цьому під час його будівництва до забудовника кілька разів навідувалися співробітники прокуратури, а в новобудові проводилися неодноразово перевірки.

Як повідомлялося раніше, нещодавно за такою ж ціною у Великій Британії виставили на продаж цілий двоповерховий будинок у місті Плімут. Щоправда, до нього передбачено невеликий "подарунок" у вигляді гір сміття, яким будівля буквально завалена.

Теги:
#Росія #Санкт-Петербург #Квартира
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