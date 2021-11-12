Пьяный полицейский выстрелил дочери в голову в РФ после вечеринки

Девушка осталась жива, однако состояние ее здоровья оценивают как тяжелое

В российском Подмосковье пьяный сотрудник ГИБДД в такси выстрелил в голову своей дочери и скрылся с места происшествия. Двадцатилетнюю девушку увезла "скорая".

О трагическом инциденте рассказал Telegram-канал Mash.

Известно, что 47-летний мужчина возвращался вместе со своей 20-летней дочерью с вечеринки. Для этого они вызвали такси. В какой-то момент во время поездки между отцом и дочерью возник конфликт, в ходе которого мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в голову девушки.

Как рассказал таксист, он услышал лишь хлопок, а когда обернулся — был шокирован произошедшим и сразу же позвонил в полицию.

Позже выяснилось, что оружие у полицейского было травматическое, однако это не спасло девушку от очень серьезных повреждений — у нее диагностировали перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, пулевое ранение черепа. Состояние пострадавшей от рук отца девушки врачи оценивают как тяжелое.

Также выяснили имя стрелка и его ребенка — Сергей Варакин стрелял в дочку по имени Анна. По предварительной информации, на момент конфликта оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Девушка перед произошедшим выставила на своей странице видео с отцом с фильтром в сердечки, которое подписала: "вечеринка — дай Бог каждому".

Что стало причиной конфликта между отцом и дочерью — пока неизвестно. По данному факту в отношении сотрудника ГИБДД назначили служебную проверку — скорее всего, его уволят и привлекут к ответственности согласно закону. Непосредственному руководству гаишника также придется отвечать.

Ранее "Телеграф" сообщал, во время футбольного матча в Красноярске (Россия) один из болельщиков выстрелил из травматического пистолета в игрока.