Укр

Пьяный полицейский выстрелил дочери в голову в РФ после вечеринки

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Отец выстрелил в голову дочери в Подмосковье Новость обновлена 12 ноября 2021, 13:18
Отец выстрелил в голову дочери в Подмосковье

Девушка осталась жива, однако состояние ее здоровья оценивают как тяжелое

В российском Подмосковье пьяный сотрудник ГИБДД в такси выстрелил в голову своей дочери и скрылся с места происшествия. Двадцатилетнюю девушку увезла "скорая".

О трагическом инциденте рассказал Telegram-канал Mash.

Известно, что 47-летний мужчина возвращался вместе со своей 20-летней дочерью с вечеринки. Для этого они вызвали такси. В какой-то момент во время поездки между отцом и дочерью возник конфликт, в ходе которого мужчина достал травматический пистолет и выстрелил в голову девушки.

Как рассказал таксист, он услышал лишь хлопок, а когда обернулся — был шокирован произошедшим и сразу же позвонил в полицию. 

Позже выяснилось, что оружие у полицейского было травматическое, однако это не спасло девушку от очень серьезных повреждений — у нее диагностировали перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, пулевое ранение черепа. Состояние пострадавшей от рук отца девушки врачи оценивают как тяжелое.

Также выяснили имя стрелка и его ребенка — Сергей Варакин стрелял в дочку по имени Анна. По предварительной информации, на момент конфликта оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

Девушка перед произошедшим выставила на своей странице видео с отцом с фильтром в сердечки, которое подписала: "вечеринка — дай Бог каждому".

Что стало причиной конфликта между отцом и дочерью — пока неизвестно. По данному факту в отношении сотрудника ГИБДД назначили служебную проверку — скорее всего, его уволят и привлекут к ответственности согласно закону. Непосредственному руководству гаишника также придется отвечать.

Ранее "Телеграф" сообщал, во время футбольного матча в Красноярске (Россия) один из болельщиков выстрелил из травматического пистолета в игрока.

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