П’яний поліцейський вистрілив доньці в голову у РФ після вечірки

Дівчина залишилася живою, проте стан її здоров’я оцінюють як важкий

У російському Підмосков’ї п’яний співробітник ДІБДР у таксі вистрілив у голову своєї дочки і втік з місця події. Двадцятирічну дівчину забрала "швидка".

Про трагічний інцидент розповів Telegram-канал Mash.

Відомо, що 47-річний чоловік повертався разом зі своєю 20-річною дочкою з вечірки. Для цього вони викликали таксі. У якийсь момент під час поїздки між батьком та дочкою виник конфлікт, у ході якого чоловік дістав травматичний пістолет та вистрілив у голову дівчини.

Як розповів таксист, він почув лише сплеск, а коли обернувся — був шокований тим, що сталося, і одразу ж зателефонував до поліції.

Пізніше з’ясувалося, що зброя у поліціянта була травматична, проте це не врятувало дівчину від серйозних пошкоджень — у неї діагностували перелом скроневої кістки, відкриту черепно-мозкову травму, кульове поранення черепа. Стан потерпілої від рук батька дівчини лікарі оцінюють як важкий.

Також з’ясували ім’я стрільця та його дитини – Сергій Варакін стріляв у доньку на ім'я Ганна. За попередньою інформацією, на момент конфлікту обидва перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Дівчина перед інцидентом виставила на своїй сторінці відео з батьком із фільтром у сердечка, яке підписала: "вечірка — дай Боже кожному".

Що спричинило конфлікт між батьком і дочкою — поки що невідомо. За цим фактом стосовно співробітника ДІБДР призначили службову перевірку — швидше за все, його звільнять і притягнуть до відповідальності згідно із законом. Безпосередньому керівництву даішника також доведеться відповідати.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час футбольного матчу в Красноярську (Росія) один з уболівальників вистрілив із травматичного пістолета у гравця.