У Росії вболівальник вистрілив у футболіста під час матчу

Дивний інцидент трапився на грі шкільних команд.

Під час футбольного матчу у Красноярську (Росія) один із уболівальників вистрілив із травматичного пістолета у гравця.

Про це повідомляє ngs24.

За інформацією джерела, на шкільному турнірі з футболу один із батьків почав вигукувати образи на адресу гравців іншої команди. Зрештою 17-річний футболіст підійшов до 43-річного чоловіка, після чого між ними спалахнув конфлікт. Під час словесної суперечки дорослий дістав травматичний пістолет і вистрілив у плече юнака.

Потерпілого відвезли до лікарні та незабаром відпустили додому. Поліція за фактом вирішує питання про порушення кримінальної справи та продовжує з’ясовувати обставини події, яка сталася у суботу, 6 листопада в одному зі спорткомплексів міста.

"Кажуть, що пістолет був не вогнепальний, а з гумовими кулями. Ми самі мало знаємо", — поділилися в спорткомплексі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під час матчу в Аргентині сталася стрілянина, поранення отримав один із тренерів. Крім того, у Бразилії через витівку футболістів команди, що перемогла, на полі спалахнула масова бійка.