На футбольному матчі підстрелили тренера: момент потрапив на відео

Кричущий випадок стався на футбольному матчі в Аргентині.

Під час поєдинку третього за силою дивізіону країни "Уракан" — "Ферро" вболівальники влаштували заворушення на трибунах, а потім на стадіоні сталася стрілянина. Одна з куль потрапила просто в плече тренеру команди гостей.

Про це повідомляє видання ascensodelinterior.

За інформацією джерела, наприкінці другого тайму з трибун стадіону пролунали постріли. Футболісти та вболівальники відразу почали тікати з відкритої місцевості та ховатися за бетонними конструкціями стадіону. У результаті одна з куль потрапила в плече тренеру гостей Маурісіо Ромеро, який знаходився поблизу бокової лінії.

Момент стрілянини потрапив на відео:

На щастя, здоров’ю тренера нічого не загрожує. Наставник "Ферро" перебуває у лікарні, а розслідуванням інциденту займеться місцева поліція.

Матч не був дограний і завершився з рахунком 3:1 на користь господарів. До речі, цей поєдинок був завершальним у лізі Торнео Федерал. Обидві команди не змогли вийти у зону плей-офф. "Ферро" посів 10-е місце у лізі Південного регіону, а "Уракан" — 13-те.

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