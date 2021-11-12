Стало светло, как днем: россиян озадачила неизвестная вспышка посреди ночи (видео)

Необъяснимое явление наблюдали жители нескольких городов

В ночь с 11 на 12 ноября ночь над Санкт-Петербургом и еще несколькими населенными пунктами России осветил неизвестный небесный объект. Яркую вспышку успели зафиксировать сотни очевидцев.

Подробнее об этом сообщают росСМИ.

Жители Санкт-Петербурга уверены, что им посчастливилось увидеть падение особо крупного метеорита. По предварительным подсчетам специалистов, небесное тело, попавшее в земную атмосферу, в диаметре могло достигать одного метра.

Также сообщается, что приблизительная скорость, с которой метеорит приземлялся, достигала от 20 до 24 км/сек.

Несмотря на то, что необычная вспышка была заметна лишь несколько мгновений, она заинтересовала (и перепугала) многих россиян. Тем более, что её радиус достигал нескольких десятков километров — кроме Питера, небесное тело видели и жители различных населенных пунктов Карелии.

Считается, что гореть из-за контакта с атмосферой метеорит мог начать еще на высоте около 100 км.

Место падение неизвестного космического объекта пока неизвестно.

Украина, к слову, тоже может похвастаться необычными явлениями, связанными с небесной гладью. Как рассказывал "Телеграф", на днях тысячи киевлян стали свидетелями необычного "кровавого" заката, фото которого просто покорили сеть.