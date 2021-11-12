Стало ясно, немов удень: росіян спантеличив невідомий спалах посеред ночі (відео)

Нез’ясовне явище спостерігали жителі кількох міст

У ніч із 11 на 12 листопада ніч над Санкт-Петербургом та ще кількома населеними пунктами Росії освітив невідомий небесний об’єкт. Яскравий спалах встигли зафіксувати сотні очевидців.

Докладніше про це повідомляють росЗМІ.

Жителі Санкт-Петербурга переконані, що їм пощастило побачити падіння особливо великого метеориту. За попередніми підрахунками фахівців, небесне тіло, яке потрапило в земну атмосферу, в діаметрі могло досягати одного метра.

Також повідомляється, що приблизна швидкість, з якою метеорит приземлявся, сягала від 20 до 24 км/сек.

Незважаючи на те, що незвичайний спалах був помітний лише кілька секунд, він зацікавив (і налякав) багатьох росіян. Тим більше, що його радіус сягав кількох десятків кілометрів — окрім Петербурга, небесне тіло бачили й мешканці різних населених пунктів Карелії.

Вважається, що горіти через контакт з атмосферою метеорит міг розпочати ще на висоті близько 100 км.

Місце падіння невідомого космічного об’єкту наразі невідоме.

Україна, до речі, також може похвалитися незвичайними явищами, пов’язаними з небесною гладдю. Як розповідав "Телеграф", днями тисячі киян стали свідками незвичайного "кривавого" заходу сонця, фото якого просто підкорили мережу.