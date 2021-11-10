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"Кривавий захід" у Києві: найкращі фото незвичайного неба із соцмереж

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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"Кривавий" захід сонця над Києвом Новина оновлена 10 листопада 2021, 20:00
"Кривавий" захід сонця над Києвом

Кияни змогли спостерігати незвичне явище.

У середу, 10 листопада, жителі столиці України змогли спостерігати рідкісний яскраво-червоний захід сонця. Мальовнича картина не могла пройти повз користувачів мережі, через що ті почали публікувати фото на своїх сторінках у соцмережах.

"Багряний або кривавий захід сонця. Природа, як би натякає", — написав колишній глава Офісу президента Андрій Богдан, прикріпивши до посту відповідний знімок.

Світлинами також поділився голова Чернігівської єпархії ПЦУ Євстратій Зоря.

Свої знімки оприлюднили й інші користувачі мережі, які змогли побачити незвичайне природне явище.

Захід сонця над Києвом
Захід сонця над Києвом
Червоний захід сонця
Червоний захід сонця
Київ
Київ

Згідно з народною мудрістю, якщо після проходження холодного атмосферного фронту спостерігається червоний захід сонця, то погоду варто чекати вітряну, але ясну.

Саме це і прогнозують синоптики 11 листопада, разом із помітним похолоданням. Місцями вночі очікується падіння температури повітря до -9 градусів, та й удень у більшості регіонів температура триматиметься на рівні кількох градусів вище за нуль.

Також синоптики кажуть, що у деяких областях України вже цього тижня можливий перший сніг.

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#Погода #Захід
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