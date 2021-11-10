"Кровавый закат" в Киеве: лучшие фото необычного неба из соцсетей

Киевляне смогли наблюдать необычное явление.

В среду, 10 ноября, жители столицы Украины смогли наблюдать редкий ярко-красный закат солнца. Живописная картина не могла пройти мимо пользователей сети, из-за чего те начали публиковать фото на своих страницах в соцсетях.

"Багряный или кровавый закат. Природа, как бы намекает", — написал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, прикрепив к посту соответствующий снимок.

Фотографиями также поделился глава Черниговской епархии ПЦУ Евстратий Зоря.

Свои снимки обнародовали и другие пользователи сети, которые смогли узреть необычное природное явление.

Закат над Киевом

Красный закат

Киев

Согласно народной мудрости, если после прохождения холодного атмосферного фронта наблюдается красный закат, то погоду стоит ждать ветреную, но ясную.

Именно это и прогнозируют синоптики 11 ноября, вместе с заметным похолоданием. Местами ночью ожидается падение температуры воздуха до -9 градусов, да и днем в большинстве регионов температура будет держаться на уровне нескольких градусов выше ноля.

Также синоптики говорят, что в некоторых областях Украины уже на этой неделе возможен первый снег.