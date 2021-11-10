"Кровавый закат" в Киеве: лучшие фото необычного неба из соцсетей
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Киевляне смогли наблюдать необычное явление.
В среду, 10 ноября, жители столицы Украины смогли наблюдать редкий ярко-красный закат солнца. Живописная картина не могла пройти мимо пользователей сети, из-за чего те начали публиковать фото на своих страницах в соцсетях.
"Багряный или кровавый закат. Природа, как бы намекает", — написал бывший глава Офиса президента Андрей Богдан, прикрепив к посту соответствующий снимок.
Фотографиями также поделился глава Черниговской епархии ПЦУ Евстратий Зоря.
Свои снимки обнародовали и другие пользователи сети, которые смогли узреть необычное природное явление.
Согласно народной мудрости, если после прохождения холодного атмосферного фронта наблюдается красный закат, то погоду стоит ждать ветреную, но ясную.
Именно это и прогнозируют синоптики 11 ноября, вместе с заметным похолоданием. Местами ночью ожидается падение температуры воздуха до -9 градусов, да и днем в большинстве регионов температура будет держаться на уровне нескольких градусов выше ноля.
Также синоптики говорят, что в некоторых областях Украины уже на этой неделе возможен первый снег.