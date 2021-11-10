"Вдягайтесь тепліше!" Погода приготувала українцям неприємний сюрприз на 11 листопада

Здаватиметься, що на вулиці холодніше, ніж є насправді

У четвер, 11 листопада, в Україні, крім прохолоди, спостерігатиметься сильний вітер, через що відчуття від прогулянок на вулиці будуть зовсім не з приємних.

Про це попередила синоптик Наталія Діденко, повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, що над Україною завис антициклон, який приніс багато сонця, проте є вже й перші зимові "привіти" у вигляді нічних заморозків.

Судячи з прогнозу Укргідрометцентру, в ніч проти 11 листопада максимальний "мінус" буде в Луганській області (до -9 градусів), а також у Донецькій та Харківській (до -7°C). В решті регіонів у середньому буде -3-5°C.

Вдень 11 числа найтепліше буде у західних областях, де повітря прогріється аж до 6-12 градусів тепла, а найхолодніше у східних та центральних, де в середньому буде лише 2-6 градусів.

У Києві вночі очікується до 4 градусів морозу, а вдень — не більше 8 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 11 листопада

Проте, як каже Діденко, окрім прохолодної погоди очікується ще й різкий східно-західний вітер, який посилить неприємні відчуття від перебування на вулиці.

"Вдягайтесь тепліше", — радить синоптик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, коли в Україні варто очікувати на перший сніг.