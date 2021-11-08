В Україні різко похолодає: прогноз погоди на тиждень

Синоптик розповів, у яких регіонах можливі опади у найближчі дні

На тижні з 8 по 14 листопада в Україні, де найближчим часом очікуються дощі та сніг, похолодає. Як повідомляє "Телеграф", такий прогноз дає синоптик Ігор Кібальчич "Метеопрогу".

Прогноз погоди на 8 листопада

У понеділок ще переважатиме тепла погода, а градуси будуть вищими за норму на 6-10 позначок. Так, уночі стовпчики термометрів піднімуться до 4-9 градусів тепла, у Криму та Одеській області – до +12. Вдень очікується від 8 до 13 градусів із позначкою "плюс", а на півдні може бути і +15-20. Дощі різної інтенсивності можливі у центрі та на півдні України, а також у Донецькій області. Тоді як у Карпатах прогнозують мокрий сніг.

Прогноз на 8.11.2021. Карта Укргідрометцентру: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 9 листопада

З вівторка українцям слід готуватися до похолодання, оскільки до країни заходить холодна повітряна маса арктичного походження. Вночі температура досягне +2-7 градусів, у Криму — до +12. Вдень буде трохи тепліше: від 6 до 11 градусів тепла. Зберігається ймовірність опадів у вигляді дощів, а в Карпатах – налипання мокрого снігу та слабка ожеледь. Подекуди на Лівобережжі можливий вітер до 15-17 м/с.

Прогноз на 9.11.2021. Карта Укргідрометцентру: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 10-12 листопада

Найбільш холодними цього тижня будуть середа, четвер та п’ятниця. Найнижчі показники температури очікуються вночі у північних, центральних та східних регіонах. Так, уночі на термометрах побачимо від -8 до -3 градусів. Крім того, "мінуси" ймовірні у Черкаській, Харківській та Луганській областях: там місцями по низинах, балках та берегах річок очікується 9-13 градусів морозу. Вдень буде малохмарно, температура підвищиться до 3-8 градусів тепла. Але додамо, що з середи опади підуть і до кінця тижня по всій країні переважатиме суха погода. Крім того, у середу та четвер атмосферний тиск підвищиться до 1036-1038 гПа (777-779 мм рт.ст.).

Прогноз на 12.11.2021. Карта Укргідрометцентру: meteo.gov.ua

Прогноз погоди на 13-14 листопада

У вихідні на українців знову чекає хвиля потепління, оскільки на нашу територію надійде тепла повітряна маса з Балканського півострова та Середземномор’я. Стовпчики термометрів у суботу та неділю поповзуть нагору на 4-6 градусів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, коли в Україні може піти перший сніг.