В Украине резко похолодает: прогноз погоды на неделю

Синоптик рассказал, в каких регионах возможны осадки в ближайшие дни

На неделе с 8 по 14 ноября в Украине, где в ближайшее время ожидаются дожди и снег, похолодает. Как передает "Телеграф", такой прогноз дает синоптик Игорь Кибальчич "Метеопрогу".

Прогноз погоды на 8 ноября

В понедельник еще будет преобладать теплая погода, а градусы будут выше нормы на 6-10 отметок. Так, ночью столбики термометров подымятся до 4-9 градусов тепла, в Крыму и Одесской области – до +12. Днем ожидается от 8 до 13 градусов с отметкой "плюс", а на юге может быть и +15-20. Дожди разной интенсивности возможны в центре и на юге Украины, а также в Донецкой области. Тогда как в Карпатах прогнозируют мокрый снег.

Прогноз на 8.11.2021. Карта Укргидрометцентра: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 9 ноября

Со вторника украинцам следует готовиться к похолоданию, поскольку в страну заходит холодная воздушная масса арктического происхождения. В ночные часы температура достигнет +2-7 градусов, в Крыму – до +12. Днем будет немного теплее: от 6 до 11 градусов тепла. Сохраняется вероятность осадков в виде дождей, а в Карпатах – налипание мокрого снега и слабый гололёд. Местами на Левобережье возможен ветер до 15-17 м/с.

Прогноз на 9.11.2021. Карта Укргидрометцентра: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 10-12 ноября

Наиболее холодными на этой неделе будут среда, четверг и пятница. Самые низкие показатели температуры ожидаются ночью в северных, центральных и восточных регионах. Так, ночью на термометрах мы увидим от -8 до -3 градусов. Кроме того, "минусы" вероятны в Черкасской, Харьковской и Луганской областях: там местами по низинам, балкам и берегам рек ожидается 9-13 градусов мороза. Днем будет малооблачно, температура повысится до 3-8 градусов тепла. Но добавим, что со среды осадки уйдут и до конца недели по всей стране будет преобладать сухая погода. Кроме того, в среду и четверг атмосферное давление повысится до 1036-1038 гПа (777-779 мм рт.ст.).

Прогноз на 12.11.2021. Карта Укргидрометцентра: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 13-14 ноября

В выходные украинцев снова ждет волна потепления, так как на нашу территорию поступит теплая воздушная масса с Балканского полуострова и Средиземноморья. Столбики термометров в субботу и воскресенье поползут вверх на 4-6 градусов.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда в Украине может пойти первый снег.