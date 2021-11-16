Сотрудники метро показали миру, что такое "кринж", серией видео для TikTok
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Креатив пришелся по душе не всем.
Сотрудники метро в российском Санкт-Петербурге открыли для себя все прелести соцсети Тик-Ток и порадовали подписчиков новым видео, которое получилось весьма странным.
Как видно на обнародованных кадрах, работники представили себя в образе персонажей старых компьютерных игр и попытались скопировать их мимику и движения.
Само послание зрителям было вполне традиционным с призывом поставить "лайк" и подписаться на канал.
@spbmetro
Если бы жизнь была видеоигрой 👾 Спасибо всем, кто смотрел наши видео – уходим снимать новые. Пишите в комментариях, о чем ещё хотели бы узнать🙂Mud Flow "the Sense of me" ( Soundtrack Life is Strange) - DOLKINS
Примечательно, что большинство подписчиков канала оценили происходящее на видео положительно и попросили публиковать больше забавных роликов.
Впрочем, нашлись и те, кто нашел, как описать происходящее на видео максимально точным словом — "кринж".
Как сообщалось ранее, в Канаде на продажу выставили роскошный дом за смешную по местным меркам цену. Однако, как оказалось, у заманчивого предложения есть и подводные камни.
Оказывается, дом расположен на популярном курорте для нудистов, а потому продавать его кому попало риелторы не собираются. Мало того, они пожаловались, что ежедневно сталкиваются с кучей людей, которые лишь пытаются прикинуться нудистами.
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