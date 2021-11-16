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Співробітники метро показали світові, що таке "крінж", серією відео для TikTok

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Скріншот із відео
Скріншот із відео

Креатив припав до душі не всім.

Співробітники метро в російському Санкт-Петербурзі відкрили для себе всю красу соцмережі Тік-Ток і порадували підписників новим відео, яке вийшло дуже дивним.

Як видно на оприлюднених кадрах, працівники представили себе в образі персонажів старих комп’ютерних ігор і спробували скопіювати їхню міміку та рухи.

Саме послання глядачам було цілком традиційним із закликом поставити "лайк" та підписатися на канал.

@spbmetro

Если бы жизнь была видеоигрой 👾 Спасибо всем, кто смотрел наши видео – уходим снимать новые. Пишите в комментариях, о чем ещё хотели бы узнать🙂

Mud Flow "the Sense of me" ( Soundtrack Life is Strange) - DOLKINS

Примітно, що більшість передплатників каналу оцінили те, що відбувається на відео позитивно, і попросили публікувати більше кумедних роликів.

Втім, знайшлися й ті, хто знайшов, як описати те, що відбувається на відео, максимально точним словом — "крінж".

Як повідомлялося раніше, у Канаді на продаж виставили розкішний будинок за смішну за місцевими мірками ціну. Однак, як виявилося, у привабливої пропозиції є і підводні камені.

Виявляється, будинок розташований на популярному курорті для нудистів, а тому продавати його будь-кому ріелтори не збираються. Мало того, вони поскаржилися, що щодня стикаються з купою людей, які лише намагаються прикинутися нудистами.

Теги:
#Росія #Санкт-Петербург #Tik Tok
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