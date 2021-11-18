Ревнивый россиянин жестоко зарезал бывшую и ее мать, после чего украл их деньги (фото)

Бывшая возлюбленная нашла нового бойфренда

В Коврове Владимирской области России 22-летний Сергей Котов убил свою бывшую возлюбленную, 22-летнюю медсестру Светлану Михайлову и ее 42-летнюю мать Светлану.

Причиной стала ревность, сообщает "Телеграф" со ссылкой на 112.

Отмечается, что пара долго была в отношениях, но парень с девушкой были на грани разрыва, и та завела себе нового ухажера. В роковой день Сергей пришел к ней домой, но встретит только мать девушки, которую зарезал ударами в грудь и живот.

После случившегося он позвонил Светлане и пригласил ее на разговор, — к дому ее подвез новый бойфренд, но сразу уехал, и как только девушка вошла в квартиру, бывший тут же бросился на нее с ножом.

Сергея Котова сразу объявили в розыск

Вскоре после этого он снял с карты матери 50 тысяч рублей (больше 18 тысяч гривен) и уехал в направлении Астрахани. Но до нее он не доехал, парня объявили в розыск и задержали в Волгограде.

Сергей всего немного не доехал

Сергей Котов после задержания

Известно, что еще до этой трагедии Сергея привлекали за кражи, он снимал квартиры и выносил из них все ценности, и даже как-то ограбил собственного отца, после чего тот на время выгнал его из дома.

По данным канала SHOT, на момент убийстве Светланы Сергей мог быть под действием запрещенных веществ.

Как сообщал "Телеграф", ранее в Днепропетровской области отец избил до смерти 4-летнюю дочку.