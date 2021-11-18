Ревнивий росіянин жорстоко зарізав колишню та її матір, після чого вкрав їхні гроші (фото)

Колишня кохана знайшла нового бойфренда

У Коврові Володимирської області Росії 22-річний Сергій Котов убив свою колишню кохану, 22-річну медсестру Світлану Михайлову та її 42-річну матір Світлану.

Причиною стали ревнощі, повідомляє "Телеграф" із посиланням на 112.

Зазначається, що пара довго була у стосунках, але хлопець із дівчиною були на межі розриву, і та завела собі нового залицяльника. У фатальний день Сергій прийшов до неї додому, але зустрів лише матір дівчини, яку зарізав ударами у груди та живіт.

Після цього він зателефонував до Світлани і запросив її на розмову, — до будинку її підвіз новий бойфренд, але одразу поїхав, і як тільки дівчина увійшла до квартири, колишній тут же кинувся на неї з ножем.

Сергія Котова одразу оголосили у розшук

Незабаром після цього він зняв з карти матері 50 тисяч рублів (понад 18 тисяч гривень) і поїхав у напрямку Астрахані. Але до неї він не доїхав, хлопця оголосили у розшук та затримали у Волгограді.

Сергій всього трохи не доїхав

Сергій Котов після затримання

Відомо, що ще до цієї трагедії Сергія ловили на крадіжках, він винаймав квартири і виносив із них усі цінності, і навіть якось пограбував власного батька, після чого той на якийсь час вигнав його з дому.

За даними каналу SHOT, на момент вбивства Світлани Сергій міг бути під дією заборонених речовин.

Як повідомляв "Телеграф", раніше на Дніпропетровщині батько побив до смерті 4-річну доньку.