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Ревнивий росіянин жорстоко зарізав колишню та її матір, після чого вкрав їхні гроші (фото)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Сергій Котов раніше шість разів залучався за крадіжки
Сергій Котов раніше шість разів залучався за крадіжки

Колишня кохана знайшла нового бойфренда

У Коврові Володимирської області Росії 22-річний Сергій Котов убив свою колишню кохану, 22-річну медсестру Світлану Михайлову та її 42-річну матір Світлану.

Причиною стали ревнощі, повідомляє "Телеграф" із посиланням на 112.

Зазначається, що пара довго була у стосунках, але хлопець із дівчиною були на межі розриву, і та завела собі нового залицяльника. У фатальний день Сергій прийшов до неї додому, але зустрів лише матір дівчини, яку зарізав ударами у груди та живіт.

Після цього він зателефонував до Світлани і запросив її на розмову, — до будинку її підвіз новий бойфренд, але одразу поїхав, і як тільки дівчина увійшла до квартири, колишній тут же кинувся на неї з ножем.

Сергія Котова одразу оголосили у розшук
Сергія Котова одразу оголосили у розшук

Незабаром після цього він зняв з карти матері 50 тисяч рублів (понад 18 тисяч гривень) і поїхав у напрямку Астрахані. Але до неї він не доїхав, хлопця оголосили у розшук та затримали у Волгограді.

Сергій всього трохи не доїхав
Сергій всього трохи не доїхав
Сергій Котов після затримання
Сергій Котов після затримання

Відомо, що ще до цієї трагедії Сергія ловили на крадіжках, він винаймав квартири і виносив із них усі цінності, і навіть якось пограбував власного батька, після чого той на якийсь час вигнав його з дому.

За даними каналу SHOT, на момент вбивства Світлани Сергій міг бути під дією заборонених речовин.

Як повідомляв "Телеграф", раніше на Дніпропетровщині батько побив до смерті 4-річну доньку.

Теги:
#Росія #Вбивство
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