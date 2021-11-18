Чуть не раздавило алкоголем: на кладовщика рухнули восьмиметровые стеллажи с выпивкой (видео)

Пострадавшего деблокировали из-под завалов с помощью специального гидравлического оборудования.

В Красноярске обрушились стеллажи высотой восемь метров с алкогольными напитками и чуть не похоронили под собой рабочего. Мужчину удалось живым достать из-под завалов, его направили в больницу.

Об этом сообщает издание "Аргументы и факты. Красноярск".

Обрушение произошло около 15:00 по местному времени (примерно 10 утра по Киеву).

На видео с камер наблюдения видно, что один из стеллажей начал рушиться когда мимо него проходил рабочий с тележкой. Мужчина пытался убежать от падающих ящиков с алкоголем пробравшись под другим стеллажом, но тот также обвалился.

Завалы разбирали 28 человек — сотрудники российского МЧС и краевой спасательной организации. Мужчину зажало металлическими конструкциями, чтобы его достать понадобился гидравлический инструмент. Предварительно — причиной обрушения стало несоблюдение техники безопасности на складе. У пострадавшего рабочего склада диагностировали переломы.

Склад принадлежит компании магазинов "Русский Разгуляйка".

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