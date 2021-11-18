Ледве не розчавило алкоголем: на комірника впали восьмиметрові стелажі з випивкою (відео)
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Потерпілого деблокували з-під завалів за допомогою спеціального гідравлічного обладнання.
У Красноярську обрушилися стелажі заввишки вісім метрів із алкогольними напоями та мало не поховали під собою робітника. Чоловіка вдалося живим дістати з-під завалів, його направили до лікарні.
Про це повідомляє видання "Аргументи та факти. Красноярськ".
Обвалення сталося близько 15:00 за місцевим часом (приблизно 10 ранку за Києвом).
На відео з камер спостереження видно, що один із стелажів почав руйнуватися коли повз нього проходив робітник із візком. Чоловік намагався втекти від падаючих ящиків з алкоголем, пробравшись під іншим стелажем, але той також обвалився.
Завали розбирали 28 осіб — співробітники російського МНС та крайової рятувальної організації. Чоловіка затиснуло металевими конструкціями, щоб його дістати знадобився гідравлічний інструмент. Попередньо причиною обвалення стало недотримання техніки безпеки на складі. У постраждалого робочого складу діагностували переломи.
Склад належить компанії магазинів "Російський розгуляйка".
Раніше "Телеграф" писав, що в Росії дворічна дитина втекла з саду — її знайшли перехожі.
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