Укр

Чтобы ни от кого не зависеть: прикованный к коляске дедушка сам смастерил себе лифт

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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61-летний Александр Васильевич не может ходить, но работает и водит машину
61-летний Александр Васильевич не может ходить, но работает и водит машину

Он сам собрал из китайских деталей подъемник, чтобы самостоятельно выходить из дома

В Тимашевске Красноярского края (Россия) мужчина в возрасте и с инвалидностью сам сконструировал лифт, чтобы подниматься в свою квартиру на третий этаж.

О нем написал канал SHOT, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что 61-летний россиянин по имени Александр Васильевич когда-то работал электриком и крановщиком, но еще в возрасте 30-ти лет он потерял ногу в ДТП, после чего еще и неудачно упал и сломал шейку бедра.

После этого он остался прикованным к инвалидной коляске, но ухитрился самостоятельно поставить солнечные батареи за окном, водить автомобиль, а также смастерил лифт на третий этаж, которым можно управлять из пульта.

Подъемник он собрал сам с помощью деталей из Китая, а солнечные батареи там нужны, чтобы лифт работал всегда, даже в случае перебоев с электричеством.

Интересно, что Александр не получает никакой социальной помощи, поскольку сам от нее отказался. Он официально трудоустроен и до сих пор сам зарабатывает на жизнь.

Как сообщал "Телеграф", ранее роботы Boston Dynamics "перетанцевали" группу The Rolling Stones и её солиста Мика Джаггера.

Теги:
#Россия #Изобретения #Инвалидность
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