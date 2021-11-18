Чтобы ни от кого не зависеть: прикованный к коляске дедушка сам смастерил себе лифт

Он сам собрал из китайских деталей подъемник, чтобы самостоятельно выходить из дома

В Тимашевске Красноярского края (Россия) мужчина в возрасте и с инвалидностью сам сконструировал лифт, чтобы подниматься в свою квартиру на третий этаж.

О нем написал канал SHOT, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что 61-летний россиянин по имени Александр Васильевич когда-то работал электриком и крановщиком, но еще в возрасте 30-ти лет он потерял ногу в ДТП, после чего еще и неудачно упал и сломал шейку бедра.

После этого он остался прикованным к инвалидной коляске, но ухитрился самостоятельно поставить солнечные батареи за окном, водить автомобиль, а также смастерил лифт на третий этаж, которым можно управлять из пульта.

Подъемник он собрал сам с помощью деталей из Китая, а солнечные батареи там нужны, чтобы лифт работал всегда, даже в случае перебоев с электричеством.

Интересно, что Александр не получает никакой социальной помощи, поскольку сам от нее отказался. Он официально трудоустроен и до сих пор сам зарабатывает на жизнь.

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