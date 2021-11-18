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Щоб ні від кого не залежати: прикутий до коляски дідусь сам змайстрував собі ліфт

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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61-річний Олександр Васильович не може ходити, але працює та водить машину
61-річний Олександр Васильович не може ходити, але працює та водить машину

Він сам зібрав з китайських деталей витяг, щоб самостійно виходити з дому

У Тімашевську Красноярського краю (Росія) чоловік у віці та з інвалідністю сам сконструював ліфт, щоб підніматися до своєї квартири на третій поверх.

Про нього написав канал SHOT, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що 61-річний росіянин на ім’я Олександр Васильович колись працював електриком та кранівником, але ще у віці 30 років він втратив ногу в ДТП, після чого ще й невдало впав і зламав шийку стегна.

Після цього він залишився прикутим до інвалідного візка, але примудрився самостійно поставити сонячні батареї за вікном, керувати автомобілем, а також змайстрував ліфт на третій поверх, яким можна керувати з пульта.

Підйомник він зібрав сам за допомогою деталей з Китаю, а сонячні батареї там потрібні, щоб ліфт працював завжди, навіть у разі перебоїв з електрикою.

Цікаво, що Олександр не отримує жодної соціальної допомоги, оскільки сам відмовився від неї. Він офіційно працевлаштований і досі сам заробляє життя.

Як повідомляв "Телеграф", раніше роботи Boston Dynamics "перетанцювали" групу The Rolling Stones та її соліста Міка Джаггера.

Теги:
#Росія #Винаходи #Інвалідність
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