У стилі The Rolling Stones: новий танець роботів-собак підкорив інтернет (відео)

Технособакам вдалося повторити культові рухи Міка Джаггера

Роботизовані собаки лінійки Spot від компанії Boston Dynamics знову наробили шуму в Мережі. Цього разу вони "перетанцювали" гурт The Rolling Stones та її соліста Міка Джаггера.

Подробиці поділили видання New York Post.

Фахівці вирішили, що їхні роботизовані пси зможуть повторити кліп на пісню Spot Me Up, де учасники гурту виконують досить ефектний та впізнаваний танець.

Зрозуміло, що абсолютно всі рухи техно-собакам повторити не вдалося, але менш цікаво спостерігати за новою версією кліпу не стає.

Таким чином у Boston Dynamics пошанували The Rolling Stones, привітавши їх із сорокарічним ювілеєм альбому Tattoo You.

"Ми допомагаємо їм [групі] відсвяткувати", — зазначили представники компанії у підписі до відео на YouTube каналі.

Також творці чудо-роботів наголосили, що хотіли максимально наблизити рухи "собак" до людських — щоб рухалися не лише їхні "лапи", а й "голова". Завданням, яке поставили перед собою Boston Dynamics, було показати, що роботи вміють розважатися під музику не гірше, ніж більшість людей.

До речі, менше ніж за день після публікації відео встигло подивитись майже півмільйона людей.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що неймовірних робоособак навчили не лише танцювати, а й виконувати складні елементи паркуру.