"Будешь звездой Ютуба": водитель с матами выгнал пассажирку без маски из автобуса в РФ (видео)

Водитель говорит, что женщина его выводила из равновесия целый вечер.

В российском Воронеже водитель городского автобуса настолько возмутился отсутствием у одной из пассажирок маски, что силой вышвырнул ее из салона.

Кадрами происшествия поделились в телеграм-канале SHOT.

Примечательно, что сам водитель при этом тоже был без маски.

Позже появилась информация, что его временно отстранили от исполнения обязанностей, а в настоящее время проводится служебное расследование. Скорее всего, мужчина из-за этой ситуации потеряет работу.

Роман (так зовут водителя) пояснил, что произошедшее на видео являлось кульминацией драмы, а эта пассажирка начала его донимать задолго до того.

По его словам, изначально женщина зашла в автобус и попыталась расплатиться несколькими карточками, а когда это у нее не удалось, якобы обматерила водителя и покинула салон.

Однако спустя около часа она появилась еще раз и вновь начала донимать водителя. В частности, по его словам, ему достался еще один поток брани за то, что тот не объявляет остановок.

Это окончательно вывело Романа из себя, после чего и произошло то, что было заснято на видео.

Осторожно на кадрах присутствует много нецензурной лексики!

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