"Будеш зіркою Ютуба": водій із матами вигнав пасажирку без маски з автобуса в РФ (відео)

Водій каже, що жінка його виводила із рівноваги цілий вечір.

У російському Воронежі водій міського автобуса настільки обурився відсутністю однієї з пасажирок маски, що силоміць викинув її з салону.

Кадрами пригоди поділилися у телеграм-каналі SHOT.

Примітно, що сам водій теж був без маски.

Пізніше з’явилася інформація, що його тимчасово усунули від виконання обов’язків, а зараз проводиться службове розслідування. Найімовірніше, чоловік через цю ситуацію втратить роботу.

Роман (так звати водія) пояснив, що те, що сталося на відео, було кульмінацією драми, а ця пасажирка почала його дошкуляти задовго до того.

За його словами, спочатку жінка зайшла в автобус і спробувала розплатитися кількома картками, а коли це у неї не вдалося, нібито обматюкала водія та залишила салон.

Проте через годину вона з’явилася ще раз і знову почала дошкуляти водію. Зокрема, за його словами, йому дістався ще один потік лайки за те, що той не оголошує зупинок.

Це остаточно роздратувало Романа, після чого і сталося те, що було знято на відео.

Обережно на кадрах є багато нецензурної лексики!

Як повідомлялося раніше, в Підмосков’ї жінка через тривалі проблеми з каналізацією пішла на радикальні заходи і відключила опалення по всьому 17-поверховому будинку.