Рус

"Будеш зіркою Ютуба": водій із матами вигнав пасажирку без маски з автобуса в РФ (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
45
У Воронежі чоловік викинув пасажирку з автобуса
У Воронежі чоловік викинув пасажирку з автобуса

Водій каже, що жінка його виводила із рівноваги цілий вечір.

У російському Воронежі водій міського автобуса настільки обурився відсутністю однієї з пасажирок маски, що силоміць викинув її з салону.

Кадрами пригоди поділилися у телеграм-каналі SHOT.

Примітно, що сам водій теж був без маски.

Пізніше з’явилася інформація, що його тимчасово усунули від виконання обов’язків, а зараз проводиться службове розслідування. Найімовірніше, чоловік через цю ситуацію втратить роботу.

Роман (так звати водія) пояснив, що те, що сталося на відео, було кульмінацією драми, а ця пасажирка почала його дошкуляти задовго до того.

За його словами, спочатку жінка зайшла в автобус і спробувала розплатитися кількома картками, а коли це у неї не вдалося, нібито обматюкала водія та залишила салон.

Проте через годину вона з’явилася ще раз і знову почала дошкуляти водію. Зокрема, за його словами, йому дістався ще один потік лайки за те, що той не оголошує зупинок.

Це остаточно роздратувало Романа, після чого і сталося те, що було знято на відео.

Обережно на кадрах є багато нецензурної лексики!

Як повідомлялося раніше, в Підмосков’ї жінка через тривалі проблеми з каналізацією пішла на радикальні заходи і відключила опалення по всьому 17-поверховому будинку.

Ключові події дня
Україна
Підсумки дня 22 листопада: посилення контролю за COVID-сертифікатами, розширення списку обов’язкової вакцинації
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ключові події дня
Підсумки дня 22 листопада: посилення контролю за COVID-сертифікатами, розширення списку обов’язкової вакцинації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Публічна "страта" Зеленського вже почалася: як Україна йшла до "вагнергейту" і що буде далі
Дата публікації
Категорія
Шукатимуть підробки патрульні, а також працівники Держпродспоживслужби та Центру контролю та профілактики хвороб на місцях
В Україні посилюють контроль за ковід-сертифікатами: де перевірятимуть і як покарають порушників
Дата публікації
Категорія
Зарплати в Україні залишаються одними з найнижчих у Європі
Зростання мінімалки до 6500 грн: турбота про народ чи черговий популізм
Дата публікації
Категорія
Жиравецький розповів, як визначити, що людині потрібна госпіталізація
Підступність "Дельти": лікар назвав найпоширенішу помилку пацієнтів із коронавірусом