"Лошадь захотела хлеба": пьяный россиянин заехал в супермаркет с шашкой на коне (видео)

Уходить из магазина всадник наотрез отказался

В Курской области России неподалеку от границы с Сумской областью России неадекватный мужчина въехал в магазин на коне и с оружием.

Курьезное видео с камер видеонаблюдения публикуют российские СМИ, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что мужчина с шашкой въехал на лошади в "Пятерочку" в поселке имени Карла Либкнехта в Курской области, — это примерно в 80 километрах от украинской границы.

Поселок имени Карла Либкнехта на карте

Охранники сразу попросили всадника удалиться, но тот отказался, вел себя неадекватно, и в итоге полиция составила на него протокол по статье о сопротивлении правоохранителям.

Позже оказалось, что он был пьян.

Свой поступок "курский ковбой" объяснил тем, что его лошадь захотела хлеба, и он решил дать ей возможность выбрать его из доступного ассортимента.

Смотрите на видео с камер видеонаблюдения, как это было:

Стоит заметить, что другие россияне в большинстве своем с юмором отнеслись к инциденту, но многие пожалели лошадь.

"Она ему сама сказала, что хлеба захотела?", "Бедная лошадка. Не повезло с хозяином", "Казак это диагноз", "Алкокалипсис", "Эту страну не победить", "Как же скрепно, аж слеза по щеке", — среди прочего, пишут в комментариях.

Реакция пользователей сети на инцидент

Как сообщал "Телеграф", ранее пьяные россияне отличились и в Украине, — один такой снял государственный флаг со здания ТРЦ в Виннице.