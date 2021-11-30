"Кінь захотів хліба": п’яний росіянин заїхав до супермаркету верхи з шашкою (відео)

Іти з магазину вершник навідріз відмовився

У Курській області Росії неподалік кордону із Сумською областю Росії неадекватний чоловік в’їхав у магазин на коні та зі зброєю.

Курйозне відео із камер відеоспостереження публікують російські ЗМІ, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що чоловік із шашкою в’їхав на коні до "Пятерочки" у селищі імені Карла Лібкнехта в Курській області, — це приблизно за 80 кілометрів від українського кордону.

Селище імені Карла Лібкнехта на карті

Охоронці одразу попросили вершника піти, але той відмовився, поводився неадекватно, і в результаті поліція склала на нього протокол за статтею про опір правоохоронцям.

Пізніше виявилося, що він був п’яний.

Свій вчинок "курський ковбой" пояснив тим, що його кінь захотів хліба, і він вирішив дати йому можливість вибрати його з доступного асортименту.

Дивіться відео з камер відеоспостереження, як це було:

Варто зауважити, що інші росіяни здебільшого з гумором поставилися до інциденту, але багато хто пошкодував коня.

"Він йому сам сказав, що хліба захотів?", "Бідна конячка. Не пощастило з господарем", "Козак це діагноз", "Алкокаліпсис", "Цю країну не перемогти", "Як же скріпно, аж сльоза по щоці", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Реакція користувачів мережі на інцидент

Як повідомляв "Телеграф", раніше п’яні росіяни відзначилися і в Україні, — один такий зняв державний прапор із будівлі ТРЦ у Вінниці.