Укр

В России нашли мертвой журналистку: обстоятельства ее смерти вызывают много вопросов

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Наталья Попова ранее возглавляла региональную редакцию Сети городских порталов. Новость обновлена 30 ноября 2021, 09:19
Наталья Попова ранее возглавляла региональную редакцию Сети городских порталов.

Тело обнаружили в ее квартире без признаков криминальной смерти.

В Екатеринбурге спустя две недели после пропажи нашли тело журналистки и экс-редактора местного сайта Натальи Поповой. Она в последний раз выходила на связь 15 ноября. 

Об этом сообщает сайт E1.ru, который она ранее возглавляла. 

Умершей было 42 года. После того как она ушла с поста редактора, была директором по развитию в организации городских сайтов, к которым относилось и ее предыдущее место работы. Она уволилась за месяц до смерти и поехала отдыхать. По возвращению — перестала выходить на связь с коллегами. 

Ее вспоминают как хорошего руководителя и профессионального журналиста. В память Поповой запустили онлайн марафон воспоминаний.

Следком России проверяет обстоятельства ее смерти — телесных повреждений не обнаружили. Устанавливают точное время и причину смерти. Решение об открытии дела примут по результатам судмедэкспертизы.

Ранее "Телеграф" писал, что россиянин покончил с собой в туалете самолета. Пассажиры, летевшие тем же рейсом, сообщили, что мужчина вел себя странно. Семья погибшего не верит, что он мог решиться на самоубийство.

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#Россия #Смерть #Журналистка
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