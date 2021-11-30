В России нашли мертвой журналистку: обстоятельства ее смерти вызывают много вопросов

Тело обнаружили в ее квартире без признаков криминальной смерти.

В Екатеринбурге спустя две недели после пропажи нашли тело журналистки и экс-редактора местного сайта Натальи Поповой. Она в последний раз выходила на связь 15 ноября.

Об этом сообщает сайт E1.ru, который она ранее возглавляла.

Умершей было 42 года. После того как она ушла с поста редактора, была директором по развитию в организации городских сайтов, к которым относилось и ее предыдущее место работы. Она уволилась за месяц до смерти и поехала отдыхать. По возвращению — перестала выходить на связь с коллегами.

Ее вспоминают как хорошего руководителя и профессионального журналиста. В память Поповой запустили онлайн марафон воспоминаний.

Следком России проверяет обстоятельства ее смерти — телесных повреждений не обнаружили. Устанавливают точное время и причину смерти. Решение об открытии дела примут по результатам судмедэкспертизы.

Ранее "Телеграф" писал, что россиянин покончил с собой в туалете самолета. Пассажиры, летевшие тем же рейсом, сообщили, что мужчина вел себя странно. Семья погибшего не верит, что он мог решиться на самоубийство.