"Мне конец, меня убьют": что произошло в Египте на борту самолета, где нашли повешенным россиянина

Пассажиры говорят, что Александр вел себя странно, чем испугал окружающих

Во вторник, 23 ноября, мир взбудоражила новость о пассажире рейса "Шарм-эш-Шейх — Самара", которого нашли повешенным в туалете самолета сразу после вылета из Египта. Пассажиры, которые летели вместе с погибшим россиянином — 48-летним Александром Докшиным, рассказали, что происходило во время рокового рейса.

Их слова цитируют росСМИ.

Известно, что трагедия произошла в ночь с 22 на 23 ноября. Пассажиры говорят, что Александр вел себя странно и даже напугал женщин, разговаривая сам с собой.

"Этот мужчина сидел прямо за мной. Когда мы были на рулежке, я услышал от него: "Мне конец, меня убьют", — вспоминает один из пассажиров.

Не дождавшись, пока самолет взлетит и наберет высоту, Александр встал и пошел в туалет, хотя правила безопасности это запрещают. С собой он взял ремень от сумки, на котором, по версии следователей, повесился.

Говорят, что пропажу пассажира бортпроводники заметили спустя 15 минут и попытались достучаться до Александра в санузле. Попытки оказались тщетными, и дверь сняли с петель, обнаружив человека без признаков жизни.

Так как на борту было трое врачей, пассажира пытались реанимировать, но безуспешно.

В итоге, самолет посадили в Каире, где собрались медики и представители посольства. Спустя пять часов переговоров бездыханное тело погрузили в багажный отдел и после дозаправки воздушное судно отправилось в Самару.

У автомеханика Александра осталась жена и двое дочерей, которые не верят в его суицид, так как проблем у мужчины якобы не было: ни материальных, ни психических. По данному факту продолжается расследование.

Напомним, что счеты с жизнью глава семейства свел после своего дня рождения и госпитализации на курорте.