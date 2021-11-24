"Мені кінець, мене вб’ють": що сталося у Єгипті на борту літака, де знайшли повішеним росіянина
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Пасажири кажуть, що Олександр поводився дивно, чим злякав оточуючих
У вівторок, 23 листопада, світ розбурхала новина про пасажира рейсу "Шарм-еш-Шейх — Самара", якого знайшли повішеним у туалеті літака одразу після вильоту з Єгипту. Пасажири, які летіли разом із загиблим росіянином — 48-річним Олександром Докшиним, розповіли, що відбувалося під час фатального рейсу.
Їхні слова цитують росЗМІ.
Відомо, що трагедія сталася в ніч із 22 на 23 листопада. Пасажири кажуть, що Олександр поводився дивно і навіть налякав жінок, розмовляючи сам із собою.
"Цей чоловік сидів за мною. Коли ми були на руліжці, я почув від нього: "Мені кінець, мене уб’ють", — згадує один із пасажирів.
Не дочекавшись, доки літак злетить і набере висоту, Олександр підвівся і пішов у туалет, хоча правила безпеки це забороняють. Із собою він узяв ремінь від сумки, на якому, за версією слідчих, повісився.
Кажуть, що зникнення пасажира бортпровідники помітили за 15 хвилин і спробували достукатися до Олександра у санвузлі. Спроби виявились марними, і двері зняли з петель, виявивши людину без ознак життя.
Так як на борту було троє лікарів, пасажира намагалися реанімувати, але безуспішно.
У результаті літак посадили в Каїрі, де зібралися медики та представники посольства. Через п’ять годин переговорів бездиханне тіло занурили у багажний відділ і після дозаправки повітряне судно вирушило до Самари.
У автомеханіка Олександра залишилася дружина та двоє дочок, які не вірять у його суїцид, бо проблем у чоловіка нібито не було: ні матеріальних, ні психічних. За цим фактом триває розслідування.
Нагадаємо, що рахунки із життям глава сімейства звів після свого дня народження та госпіталізації на курорті.
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