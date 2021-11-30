У Росії знайшли мертву журналістку: обставини її смерті викликають багато питань

Тіло виявили у її квартирі без ознак кримінальної смерті.

У Єкатеринбурзі за два тижні після зникнення знайшли тіло журналістки та екс-редактора місцевого сайту Наталії Попової. Вона востаннє виходила на зв’язок 15 листопада.

Про це повідомляє сайт E1.ru, який вона раніше очолювала.

Померлій було 42 роки. Після того, як вона пішла з посади редактора, була директором розвитку в організації міських сайтів, до яких належало і її попереднє місце роботи. Вона звільнилася за місяць до смерті та поїхала відпочивати. Після повернення — перестала виходити на зв’язок із колегами.

Її згадують як хорошого керівника та професійного журналіста. На згадку про Попову запустили онлайн марафон спогадів.

Слідком Росії перевіряє обставини її смерті – тілесних ушкоджень не виявили. Встановлюють точний час та причину смерті. Рішення про відкриття справи ухвалять за результатами судмедекспертизи.

Раніше "Телеграф" писав, що росіянин наклав на себе руки в туалеті літака. Пасажири, які летіли тим самим рейсом, повідомили, що чоловік поводився дивно. Сім’я загиблого не вірить, що він міг зважитися на самогубство.