Укр

Устал от ремонта: россиянин взорвал лифт вместе с мешающим соседом

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Полиция считает, что опасность была для всех жильцов этого дома
Полиция считает, что опасность была для всех жильцов этого дома

50-летний электрик не выдержал звуки ремонта и взорвал своего соседа в лифте

В российском Иркутске произошла трагедия: в одной из многоэтажек в лифте прогремел взрыв с человеком внутри.

По информации местных правоохранителей, которых цитируют местные Телеграмм-каналы, ЧП случилось 30 ноября в тот момент, когда в лифт сел 30-летний житель этого дома. Оказалось, что накануне его сосед — 50-летний электрик Александр Чернов, которому мешал ремонт в квартире — соорудил самодельную бомбу и заложил ее в кабину лифта.

Чтобы "усмирить" соседа, он дождался, когда тот зайдет в лифт, и привел взрывчатку в действие.

Лифт в Иркутске после взрыва
Лифт в Иркутске после взрыва

Помимо взрыва, лифт еще и оборвался: в результате, 30-летнего пострадавшего, который чудом выжил, увезли в реанимацию со множественными травмами и переломами ног. 

Спустя несколько часов после ЧП копы арестовали местного "мстителя" по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом": электрику грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Новой Одессе Николаевской области прогремел мощный взрыв в жилом доме, который унес жизни троих человек.

Теги:
#Россия #Лифт #Взрыв #Ремонт #Иркутск
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