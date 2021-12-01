Устал от ремонта: россиянин взорвал лифт вместе с мешающим соседом

50-летний электрик не выдержал звуки ремонта и взорвал своего соседа в лифте

В российском Иркутске произошла трагедия: в одной из многоэтажек в лифте прогремел взрыв с человеком внутри.

По информации местных правоохранителей, которых цитируют местные Телеграмм-каналы, ЧП случилось 30 ноября в тот момент, когда в лифт сел 30-летний житель этого дома. Оказалось, что накануне его сосед — 50-летний электрик Александр Чернов, которому мешал ремонт в квартире — соорудил самодельную бомбу и заложил ее в кабину лифта.

Чтобы "усмирить" соседа, он дождался, когда тот зайдет в лифт, и привел взрывчатку в действие.

Лифт в Иркутске после взрыва

Помимо взрыва, лифт еще и оборвался: в результате, 30-летнего пострадавшего, который чудом выжил, увезли в реанимацию со множественными травмами и переломами ног.

Спустя несколько часов после ЧП копы арестовали местного "мстителя" по статье "Покушение на убийство, совершённое общеопасным способом": электрику грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Как ранее сообщал "Телеграф", в Новой Одессе Николаевской области прогремел мощный взрыв в жилом доме, который унес жизни троих человек.