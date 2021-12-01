Втомився від ремонту: росіянин підірвав ліфт разом із сусідом, що заважав

50-річний електрик не витримав звуків ремонту і підірвав свого сусіда в ліфті

У російському Іркутську сталася трагедія: в одній із багатоповерхівок у ліфті пролунав вибух із людиною всередині.

За інформацією місцевих правоохоронців, яких цитують місцеві Телеграм-канали, НП сталася 30 листопада у той момент, коли в ліфт сів 30-річний мешканець цього будинку. Виявилося, що напередодні його сусід — 50-річний електрик Олександр Чернов, якому заважав ремонт у квартирі, спорудив саморобну бомбу і заклав її в кабіну ліфта.

Щоб "утихомирити" сусіда, він дочекався, коли той зайде в ліфт, і привів вибухівку в дію.

Ліфт в Іркутську після вибуху

Крім вибуху, ліфт ще й обірвався: у результаті 30-річного постраждалого, який дивом вижив, відвезли в реанімацію з множинними травмами та переломами ніг.

За кілька годин після НП копи заарештували місцевого "месника" за статтею "Замах на вбивство, скоєний загальнонебезпечним способом": електрику загрожує від 20 років в’язниці до довічного ув’язнення.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Новій Одесі Миколаївської області пролунав потужний вибух у житловому будинку, який забрав життя трьох людей.