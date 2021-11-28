Вибух будинку у Новій Одесі: кількість жертв зросла до трьох (фото)

Ще одним загиблим став господар квартири, в якій стався вибух

Близько четвертої години вечора 28 листопада у Новій Одесі, що на Миколаївщині, під завалами відшукали ще одну жертву суботнього вибуху у багатоповерховому будинку. Декількома годинами раніше рятувальники звітували лише про двох загиблих — вранці було знайдено тіло жінки.

Нові деталі повідомили у прес-службі ДСНС України у Миколаївській області.

Робота у завалах після вибуху триває більше доби. За цей час рятувальники евакуювали понад 50 місцевих мешканців. Троє постраждали внаслідок вибуху, але серйозні каліцтва (перелом передпліччя) отримала лише одна людина, її госпіталізовано.

Після того, як увечері пошукова команда натрапила на тіло пенсіонера, який жив у квартирі, де стався вибух, кількість жертв інциденту зросла до трьох.

Тіло чоловіка знайшли увечері 28 листопада

Рятувальники висловлюють припущення, що це останній загиблий, проте розгрібати завали все ще продовжують.

Робота над розбором завалів все ще продовжується

Наразі на місці трагедії працює 232 особи з різних служб, у тому числі газової та пожежної. Використовується понад 50 одиниць спецтехніки, також задіяні пошукові собаки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про людей, які жили у квартирі, де, ймовірно, стався вибух. До речі, попередньо вважається, що причиною інциденту став витік газу.