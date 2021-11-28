Вибух будинку під Миколаєвом: з-під завалів багатоповерхівки дістали тіло жінки

Пошуки чоловіка все ще тривають

У місті Нова Одеса Миколаївської області все ще тривають пошуково-рятувальні роботи після вибуху, яких стався у житловій багатоповерхівці вранці 27 листопада. На жаль, кількість жертв знову зросла — з-під завалів дістали тіло жінки.

Як повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій, жінку 1964 року народження вдалося знайти близько 23:25 27 листопада. Пошуки тривали увесь день, але, на жаль, мешканку будинку знайшли вже мертвою.

До спецоперації залучені 165 осіб — рятувальники, співробітники поліції, МОЗ, аварійні бригади обленерго та газової компанії, комунальники, нацгвардійці та інші. Крім того, на місці вибуху працюють 35 одиниць техніки.

Відомо, що ще тривають пошуки чоловіка, який може знаходитися під завалами напівзруйнованої багатоповерхівки.

Нагадаємо, що внаслідок вибуху загинули дві людини, а ще троє отримали травми. У ДСНС уточнили, що чоловіка з переломом передпліччя госпіталізували, а двоє осіб у шоковому стані від госпіталізації відмовилися. Загалом з будинку евакуювали 54 особи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що один із місцевих жителів не витримав стресу після вибуху у будинку і помер до приїзду медиків.