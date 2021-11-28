Взрыв дома под Николаевом: из-под завалов многоэтажки достали тело женщины

Поиски мужчины все еще продолжаются

В городе Новая Одесса Николаевской области все еще продолжаются поисково-спасательные работы после взрыва, произошедшего в жилой многоэтажке утром 27 ноября. К сожалению, количество жертв снова выросло — из-под завалов извлекли тело женщины.

Как сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, женщину 1964 года рождения удалось обнаружить около 23:25 27 ноября. Поиски продолжались весь день, но, к сожалению, жительницу дома нашли уже мертвой.

К спецоперации привлечены 165 человек — спасатели, сотрудники полиции, Минздрав, аварийные бригады облэнерго и газовой компании, коммунальщики, нацгвардейцы и другие. Кроме того, на месте взрыва работает 35 единиц техники.

Известно, что продолжаются поиски мужчины, который может находиться под завалами полуразрушенной многоэтажки.

Напомним, что в результате взрыва погибли два человека, а еще трое получили травмы. В ГСЧС уточнили, что мужчину с переломом предплечья госпитализировали, а два человека в шоковом состоянии от госпитализации отказались. В общей сложности из дома эвакуировали 54 человека.

Ранее "Телеграф" сообщал, что один из местных жителей не выдержал стресса после взрыва в доме и скончался до приезда медиков.