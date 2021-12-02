Укр

"Газпром" стал владельцем соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Соцсети продали компании "СОГАЗ" Новость обновлена 02 декабря 2021, 19:48
Соцсети продали компании "СОГАЗ"

Акции VK продали дочерней компании "Газпрома" под названием "СОГАЗ"

Российские соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", запрещенные в Украине, сменили владельца. Холдинг USM продал акции VK дочерней компании "Газпрома".

Как пишет издание Rozetked, бизнесмен Алишер Усманов продал акции соцсетей компании "СОГАЗ". На фоне этого акции VK выросли на 3,4% (сейчас стоят по 484 гривны).

Судя по пресс-релизу нового владельца соцсетей, "СОГАЗ" контролирует 57,3 процента голосов VK.

В компании такую инвестицию рассматривают как перспективную, отмечая при этом, что видят в развитии VK большой потенциал.

В "Газпроме" на этот счет отметили, что "между акционерами "МФ Технологии" не возникает ни одно контролирующее юридическое лицо" и все действия компании "СОГАЗ" будут осуществляться на рыночных началах. Соответствующее заявление озвучил глава компании Алексей Миллер.

Добавим, что по данным из открытых реестров крупнейшими акционерами компании "СОГАЗ" является "Газпром".

Стоит отметить, что VK – это новое название компании mail.ru. В ее состав входят соцсети "ВКонтакте", "Одноклассники", My.Games, GeekBrains, сервис доставки Delivery Club, почтовый сервис Mail.Ru и некоторые другие продукты.

Напомним, что соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники" заблокированы в Украине с 2017 года.

Ранее Телеграф сообщал, что в 2021 году рейтинг Kantar CMeter составил список любимых интернет-ресурсов украинцев этим летом. Российский "Вконтакте" вошел в 20 самых посещаемых сайтов.

Теги:
#Газпром #ВКонтакте #Одноклассники #Купля-продажа
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