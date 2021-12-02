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"Газпром" став власником соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники"

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Соцмережі продали компанії "СОГАЗ" Новина оновлена 02 грудня 2021, 19:48
Соцмережі продали компанії "СОГАЗ"

Акції VK продали дочірній компанії "Газпрому" під назвою "СОГАЗ"

Російські соцмережі "ВКонтакте" та "Одноклассники", які є забороненими в Україні, змінили власника. Холдинг USM продав акції VK дочірній компанії "Газпрому".

Як пише видання Rozetked, бізнесмен Алішер Усманов продав акції соцмереж компанії "СОГАЗ". На фоні цього акції VK зросли на 3,4% (зараз коштують по 484 гривні).

Судячи з пресрелізу нового власника соцмереж, "СОГАЗ" контролює 57,3 відсотка голосів VK.

У компанії таку інвестицію розглядають як перспективну, зазначаючи при цьому, що бачать у розвитку VK великий потенціал.

У "Газпромі" з цього приводу зазначили, що "між акціонерами "МФ Технології" не виникає жодна контролююча юридична особа" і всі дії компанії "СОГАЗ" будуть здійснюватися на ринкових засадах. Відповідну заяву озвучив голова компанії Олексій Міллер.

Додамо, що за даними з відкритих реєстрів, найбільшими акціонерами компанії "СОГАЗ" є "Газпром".

Варто зазначити, що VK — це нова назва компанії mail.ru. До її складу входять соцмережі "ВКонтакте", "Одноклассники", My.Games, GeekBrains, сервіс доставки Delivery Club, поштовий сервіс Mail.Ru та деякі інші продукти.

Нагадаємо, що соцмережі "ВКонтакте" та "Одноклассники" заблоковані в Україні з 2017 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2021 році рейтинг Kantar CMeter склав список улюблених інтернет-ресурсів українців цього літа. Російський "Вконтакте" увійшов до 20 найбільш відвідуваних сайтів.

Теги:
#Газпром #ВКонтакте #Однокласники #Купівля-продаж
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