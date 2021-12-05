Пьяные россияне чуть не посадили корабль на мель в Польше

Моряки не реагировали на любые сообщения береговых служб

В субботу, 4 декабря, морская "прогулка" для экипажа российского судна "Руслана" едва не закончилась приземлением на мель у польских берегов. Несмотря на предупреждения от местных служб, моряки продолжали путь, потому что находились в состоянии алкогольного опьянения.

Подробности сообщает польское издание polsatnews.pl.

Сообщается, что инцидент был зарегистрирован ранним утром субботы у берегов острова Собешево, что относится к городу Гданск.

Место происшествия на карте

"Руслана" двигалась по Балтийскому морю со скоростью 11 узлов (чуть более 20 км/час). Казалось, что её конечной точкой является один из местных пляжей.

По словам спикера Морского управления Польши Магдалены Кержковской, экипаж российского сухогруза оставлял все сходящие сообщения без ответа. Также не было реакции и на сигналы, посланные с суши.

Не добравшись до берега около километра, корабль в какой-то момент резко изменил направление, после чего пошел к якорной стоянке в порту Гданска.

Поляки не могли оставить такой инцидент без внимания, поэтому на борт "Русланы" поднялась специальный пограничный патруль, который проверил членов экипажа на алкоголь. Оказалось, что и капитан, и два офицера, которые находились на корабле, были пьяны. Количество алкоголя в их крови колебалось в районе 1,5-2 промилле.

В данное время судно является задержанным и остается "на якоре" в порту Гданска. Когда будут устранены некоторые технические неполадки, комиссия проверит экипаж повторно, а затем примет новое решение.

Корабль практически добрался до берегов Собешево

Отметим, что грузовой корабль "Руслана" может везти на себе чуть больше 7,6 тысяч тонн. В случае столкновения с объектом инфраструктуры или же приземления на мель такой сухогруз может нанести немало вреда окружающей среде.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о неприятном инциденте, который произошел на иностранном судне, где работают украинские моряки. Один из членов экипажа, житель Одесчины, умер во время стоянки в порту, но его тело не оставили на родине, а забрали в Турцию.