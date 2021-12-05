П’яні росіяни ледве не посадили корабель на мілину в Польщі

Моряки не реагували на жодні повідомлення берегових служб

У суботу, 4 грудня, морська "прогулянка" для екіпажу російського судна "Руслана" мало не закінчилася приземленням на мілину біля польських берегів. Незважаючи на попередження від місцевих служб, моряки продовжували рухатися, адже перебували у стані алкогольного сп’яніння.

Деталі повідомляє польське видання polsatnews.pl.

Повідомляється, що інцидент був зареєстрований рано-вранці у суботу біля берегів острова Собешево, що відноситься до міста Гданськ.

Місце події на карті

"Руслана" рухалася Балтійським морем зі швидкістю 11 вузлів (трохи більше 20 км/год). Здавалося, що її кінцевою точкою є один із місцевих пляжів.

За словами спікера Морського управління Польщі Магдалени Кержковської, екіпаж російського суховантажу залишав всі вхідні повідомлення без відповіді. Також не було реакції і на сигнали, надіслані з суші.

Не діставшись берега близько кілометра, корабель в якийсь момент різко змінив напрямок, після чого пішов до якірної стоянки в порту Гданська.

Поляки не могли залишити такий інцидент поза увагою, тому на борт "Руслани" піднявся спеціальний прикордонний патруль, який перевірив членів екіпажу на алкоголь. Виявилося, що і капітан, і два офіцери, які були на кораблі, були п’яні. Кількість алкоголю в їхній крові коливалася в районі 1,5-2 проміле.

Наразі судно затримане і залишається "на якорі" в порту Гданська. Коли буде усунуто деякі технічні неполадки, комісія перевірить екіпаж повторно, а потім ухвалить нове рішення.

Корабель практично дістався берегів Собешево

Зазначимо, що вантажний корабель "Руслана" здатен перевозити трохи більше 7,6 тисяч тонн. У разі зіткнення з об’єктом інфраструктури або приземлення на мілину такий суховантаж може завдати чимало шкоди навколишньому середовищу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про неприємний інцидент, який стався на іноземному судні, де працюють українські моряки. Один із членів екіпажу, житель Одещини, помер під час стоянки в порту, але його тіло не залишили на батьківщині, а забрали до Туреччини.