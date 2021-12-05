"Тормоза отказали, е-мое": под Москвой фура устроила ДТП с десятком машин (видео)
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Спасатели запросили две машины "скорой помощи"
Вечер воскресенья, 5 декабря, в пригороде Москвы произошло масштабное ДТП, участниками которого стало не меньше десяти автомобилей. Виновником столкновения оказался водитель фуры.
Подробности и видео с места событий опубликовали в Telegram-канале "Mash".
Согласно предварительной информации, инцидент произошел на 22-м километре Симферопольского шоссе.
В какой-то момент водитель фуры не справился с управлением автомобиля, после чего столкнулась с легковым автомобилем. Согласно свидетельствам очевидцев, им оказался зеленый "Ауди".
Дальше последовал эффект Домино — прежде чем фура остановилась окончательно, она по касательной задела еще около десяти легковых автомобилей и грузовик.
Из-за произошедшего перекрыто целых три полосы шоссе, движение весьма затруднено.
Благодаря видео можно понять, что дополнительные проблемы для водителей создает еще и не слишком хорошая погода — асфальт мокрый, что для автомобилей с летней резиной может является опасным.
Изначально сообщалось, что у водителя фуры якобы случился эпилептический припадок. Однако уже вскоре стало известно, что с ним все в порядке, а причина ДТП — отказ тормозов.
Более официальную информацию должны сообщить правоохранительные органы. Пока же говорят о двух пострадавших — по крайней мере, именно две "скорых" спасатели запросили на место происшествия.
Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что схожую "гармошку" собрали и в Украине — правда, в Днепре в ДТП попало всего четыре автомобиля за раз. Подробности инцидента узнавайте в нашем материале.
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