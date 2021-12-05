Укр

"Тормоза отказали, е-мое": под Москвой фура устроила ДТП с десятком машин (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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По принципу домино столкнулись около десяти легковушек Новость обновлена 05 декабря 2021, 18:12
По принципу домино столкнулись около десяти легковушек

Спасатели запросили две машины "скорой помощи"

Вечер воскресенья, 5 декабря, в пригороде Москвы произошло масштабное ДТП, участниками которого стало не меньше десяти автомобилей. Виновником столкновения оказался водитель фуры.

Подробности и видео с места событий опубликовали в Telegram-канале "Mash".

Согласно предварительной информации, инцидент произошел на 22-м километре Симферопольского шоссе.

Симферопольское шоссе в пригороде Москвы
Симферопольское шоссе в пригороде Москвы

В какой-то момент водитель фуры не справился с управлением автомобиля, после чего столкнулась с легковым автомобилем. Согласно свидетельствам очевидцев, им оказался зеленый "Ауди".

Дальше последовал эффект Домино — прежде чем фура остановилась окончательно, она по касательной задела еще около десяти легковых автомобилей и грузовик.

Из-за произошедшего перекрыто целых три полосы шоссе, движение весьма затруднено.

Благодаря видео можно понять, что дополнительные проблемы для водителей создает еще и не слишком хорошая погода — асфальт мокрый, что для автомобилей с летней резиной может является опасным.

Изначально сообщалось, что у водителя фуры якобы случился эпилептический припадок. Однако уже вскоре стало известно, что с ним все в порядке, а причина ДТП — отказ тормозов.

Более официальную информацию должны сообщить правоохранительные органы. Пока же говорят о двух пострадавших — по крайней мере, именно две "скорых" спасатели запросили на место происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что схожую "гармошку" собрали и в Украине — правда, в Днепре в ДТП попало всего четыре автомобиля за раз. Подробности инцидента узнавайте в нашем материале.

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#ДТП #Москва #Россия
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