"Тормоза відмовили, йо-майо": під Москвою фура влаштувала ДТП із десятком машин (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 199
Рятувальники запросили дві машини "швидкої допомоги"
Вечір неділі, 5 грудня, у передмісті Москви сталося масштабне ДТП, учасниками якого стало не менше десяти автомобілів. Винуватцем зіткнення виявився водій фури.
Подробиці та відео з місця подій опублікували у Telegram-каналі "Mash".
Згідно з попередньою інформацією, інцидент стався на 22-му кілометрі Сімферопольського шосе.
Якоїсь миті водій фури не впорався з керуванням автомобіля, після чого зіткнулася з легковим автомобілем. За свідченнями очевидців, ним виявився зелений "Ауді".
Далі був ефект Доміно — перш ніж фура зупинилася остаточно, вона по дотичній зачепила ще близько десяти легкових автомобілів і вантажівку.
Через те, що сталося, перекрито цілих три смуги шосе, рух у бік Москви доволі ускладнений.
Завдяки відео можна зрозуміти, що додаткові проблеми для водіїв створює ще й не надто хороша погода — асфальт мокрий, що для автомобілів із літньою гумою може бути небезпечним.
Спочатку повідомлялося, що у водія фури начебто стався епілептичний напад. Проте вже невдовзі стало відомо, що з ним усе гаразд, а причина ДТП – відмова гальм.
Більш офіційну інформацію мають повідомити правоохоронні органи. Поки що говорять про двох постраждалих — принаймні саме дві "швидкі" рятувальники попросили на місце події.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що схожу "гармошку" зібрали і в Україні — щоправда, у Дніпрі в ДТП потрапило лише чотири автомобілі за раз. Подробиці інциденту дізнавайтесь у нашому матеріалі.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-