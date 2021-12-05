"Тормоза відмовили, йо-майо": під Москвою фура влаштувала ДТП із десятком машин (відео)

Рятувальники запросили дві машини "швидкої допомоги"

Вечір неділі, 5 грудня, у передмісті Москви сталося масштабне ДТП, учасниками якого стало не менше десяти автомобілів. Винуватцем зіткнення виявився водій фури.

Подробиці та відео з місця подій опублікували у Telegram-каналі "Mash".

Згідно з попередньою інформацією, інцидент стався на 22-му кілометрі Сімферопольського шосе.

Сімферопольське шосе у передмісті Москви

Якоїсь миті водій фури не впорався з керуванням автомобіля, після чого зіткнулася з легковим автомобілем. За свідченнями очевидців, ним виявився зелений "Ауді".

Далі був ефект Доміно — перш ніж фура зупинилася остаточно, вона по дотичній зачепила ще близько десяти легкових автомобілів і вантажівку.

Через те, що сталося, перекрито цілих три смуги шосе, рух у бік Москви доволі ускладнений.

Завдяки відео можна зрозуміти, що додаткові проблеми для водіїв створює ще й не надто хороша погода — асфальт мокрий, що для автомобілів із літньою гумою може бути небезпечним.

Спочатку повідомлялося, що у водія фури начебто стався епілептичний напад. Проте вже невдовзі стало відомо, що з ним усе гаразд, а причина ДТП – відмова гальм.

Більш офіційну інформацію мають повідомити правоохоронні органи. Поки що говорять про двох постраждалих — принаймні саме дві "швидкі" рятувальники попросили на місце події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що схожу "гармошку" зібрали і в Україні — щоправда, у Дніпрі в ДТП потрапило лише чотири автомобілі за раз. Подробиці інциденту дізнавайтесь у нашому матеріалі.