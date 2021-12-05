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Зібрав "гармошку": водій таксі влаштував масштабну ДТП у Дніпрі (відео)

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ДТП у Дніпрі Новина оновлена 05 грудня 2021, 17:01
ДТП у Дніпрі

В аварії ніхто не постраждав.

У Дніпрі на вулиці Береговій 135 водій таксі "Bolt" влаштував ДТП за участю чотирьох автомобілів.

Кадрами з місця пригоди поділилися у телеграм-каналі "Дніпро оперативний".

Зазначається, що водії пригальмували на перехресті, щоб пропустити вантажівку, що проїжджала перед ними, проте таксист цього не помітив і на великій швидкості в’їхав у зад легковику ВАЗ-2107. Сила удару була достатньою, щоб штовхнути його в "Ланос", а той, далі по ланцюжку, в "Газель".

Як видно на відео, автомобілі отримали помітні пошкодження, однак у пригоді ніхто серйозно не постраждав.

Причини та всі деталі події встановлюватимуть працівники правоохоронних органів.

Обережно на відео присутня нецензурна лексика.

Як повідомлялося раніше, аварії за участю таксі в Україні не рідкість. Так у ніч на неділю в Києві автомобіль сервісу "Uklon" вилетів на зустрічну смугу, де врізався в легковик. У пригоді було травмовано пасажирку таксі.

А трохи раніше п’яний таксист тієї ж служби вилетів з дороги та врізався в припаркований автомобіль.

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#ДТП #Дніпро
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