"Пшонка-стайл": российский депутат отгрохал себе особняк "как у аристократов" (фото)

В доме депутата практически все оформлено в золоте

К российскому бизнесмену и депутату из Ростовской области Виталию Латышеву, которого подозревают в хищении средств из бюджета, нагрянули с обысками силовики. Увиденное в доме владельца детских лагерей поразило — золотые люстры и стулья, картины, иконы и остальные предметы "роскоши", которые сильно напоминают пресловутый "Пшонка-style".

Фотографиями из дома депутата поделились российские Telegram-каналы.

В интерьере коттеджа Виталия Латышева практически все предметы оформлены в золоте — люстры, рамки картин и икон, стулья, обшивка диванов и даже ножки на ванной. Также в доме есть бассейн, а рядом с ним красуется статуя и белая мебель с лепниной. К слову, бассейн почему-то сделан в форме гроба, что вызывает весьма противоречивые ощущения.

Находится это чудо архитектуры, как утверждают российские СМИ, в Таганроге.

Фото из особняка российского депутата Виталия Латышева

Добавим, что российского депутата Латышева подозревают в хищении средств, предназначенных для отдыха детей-сирот. Следствие полагает, что начиная с 2015 года руководство Министерства труда и социального развития Ростовской области выделяло огромные суммы организациям, принадлежащим Латышеву и почти за шесть лет ведомство перечислило лагерям более миллиарда рублей, из которых около 300 миллионов мог забрать депутат.

Стоит отметить, что дом российского чиновника очень сильно напоминает коттедж бывшего украинского генпрокурора времен Януковича Виктора Пшонки, который прославился особой любовью к золоту. За позолоту на практически всех предметах интерьера, которые в большинстве случаев совсем не сочетались между собой, это "творение" и получило название "Пшонка style".

Кадры из дома Виктора Пшонки

Ранее "Телеграф" сообщал, что Виктор Медведчук — кум Путина и глава партии "ОПЗЖ" — обладает особняком на 114 комнат. На четырех этажах дома можно найти шубохранилище, отдельную комнату "для елочных украшений", церковь на чердаке, бассейн на 18 квадратов, две комнаты для массажа и десятки других комнат для сервизов, ковров и других богатств семьи украинского политика.