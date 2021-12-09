"Пшонка-стайл": російський депутат відгрохав собі особняк "як у аристократів" (фото)

У будинку депутата практично все оформлено у золоті

До російського бізнесмена та депутата з Ростовської області Віталія Латишева, якого підозрюють у розкраданні коштів з бюджету, прийшли з обшуками силовики. Побачене в будинку власника дитячих таборів вразило — золоті люстри та стільці, картини, ікони та інші предмети "розкоші", які сильно нагадують горезвісний "Пшонка-style".

Фотографіями з будинку депутата поділилися російські Telegram-канали.

В інтер’єрі котеджу Віталія Латишева практично всі предмети оформлені в золоті – люстри, рамки картин та ікон, стільці, обшивка диванів та навіть ніжки на ванній. Також у будинку є басейн, а поряд з ним красується статуя та білі меблі з ліпниною. До речі, басейн чомусь зроблений у формі труни, що викликає суперечливі відчуття.

Знаходиться це диво архітектури, як стверджують російські ЗМІ, у Таганрозі.

Фото з особняка російського депутата Віталія Латишева

Додамо, що російського депутата Латишева підозрюють у розкраданні коштів, призначених для відпочинку дітей-сиріт. Слідство вважає, що починаючи з 2015 року керівництво Міністерства праці та соціального розвитку Ростовської області виділяло величезні суми організаціям, що належать Латишеву і майже за шість років відомство перерахувало таборам понад мільярд рублів, з яких близько 300 мільйонів міг забрати депутат.

Варто зазначити, що будинок російського чиновника дуже нагадує котедж колишнього українського генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки, який прославився особливою любов’ю до золота. За позолоту на практично всіх предметах інтер’єру, які у більшості випадків зовсім не поєднувалися між собою, це "творіння" і отримало назву "Пшонка-style".

Кадри з дому Віктора Пшонки

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Віктор Медведчук — кум Путіна і голова партії "ОПЗЖ" — має особняк на 114 кімнат. На чотирьох поверхах будинку можна знайти шубосховище, окрему кімнату "для ялинкових прикрас", церкву на горищі, басейн на 18 квадратів, дві кімнати для масажу та десятки інших кімнат для сервізів, килимів та інших багатств родини українського політика.