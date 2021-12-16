В России таксист зарезал пассажиров, потому что хотел поскорее вернуться домой (видео)

Водитель нанес 17 ударов ножом одному из мужчин, а другого зарезал прямо в магазине

В Санкт-Петербурге 28-летний таксист жестоко расправился с надоедливыми пассажирами, напав на них с ножом. В результате один травмированный погиб, другой в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Как сообщают здешние издания, водитель объяснил свои действия сильным желанием поскорее оказаться дома.

Предварительно известно, что в тот вечер двое нетрезвых мужчин после застолья вызвали такси. По дороге пассажиры осознали, что заплатить водителю нечем, поэтому попросили его остановиться и снять средства с карты в ближайшем магазине. Когда один из мужчин пошел в ТЦ, другой остался в машине, где у него возникла словесная перепалка с таксистом. В результате водитель не выдержал и 17 раз ударил пассажира ножом — мужчина скончался мгновенно. После он отправился в магазин, где нанес удары лезвием и другому пассажиру, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

После совершения преступления, таксист бросил машину и уехал, что бі спрятаться, к родственникам в Воронеж, где через несколько дней его задержали представители полиции.

Во время разговора со стражами порядка 28-летний подозреваемый Джаббар Атакишиев отметил, что мужчины очень сильно выпили после работы и хотели веселья: по дороге громко слушали музыку и смеялись, тем самым сильно раздражали его. А он в это время очень сильно устал и мечтал поскорее попасть домой.

Ранее "Телеграф" писал, как в Украине таксист резко отреагировал на заявление пассажиров о ненависти к украинскому языку и взорвал их из автомобиля. Инцидент попал на видео, быстро ставшее вирусным в сети.