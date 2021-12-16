У Росії таксист зарізав пасажирів, бо хотів швидше повернутися додому (відео)

Водій завдав 17 ударів ножем одному з чоловіків, а іншого зарізав прямо в магазині

У Санкт-Петербурзі 28-річний таксист жорстоко розправився з надокучливими пасажирами, напавши на них із ножем. В результаті один травмований загинув, інший у тяжкому стані потрапив до реанімації.

Як повідомляють тутешні видання, водій пояснив свої дії сильним бажанням швидше опинитися вдома.

Попередньо відомо, що того вечора двоє нетверезих чоловіків після застілля викликали таксі. По дорозі пасажири усвідомили, що заплатити водієві нічим, тож попросили його зупинитися та зняти кошти з картки у найближчому магазині. Коли один з чоловіків пішов до ТЦ, інший залишився в автівці, де у нього виникла словесна перепалка з таксистом. В результаті, керманич не витримав і 17 разів ударив пасажира ножем — чоловік помер миттєво. Після він вирушив до магазину, де завдав ударів лезом й іншому пасажиру, якого госпіталізували у тяжкому стані.

Після скоєння злочину, таксист кинув машину та втік до родичів у Воронеж, де за кілька днів його затримали представники поліції.

Під час розмови із правоохоронцями 28-річний підозрюваний Джаббар Атакишієв відзначив, що чоловіки дуже сильно випили після роботи і хотіли веселощів: по дорозі голосно слухали музику та сміялися, тим самим сильно дратували його. А він у цей час дуже сильно втомився та мріяв якнайшвидше потрапити додому.

Раніше "Телеграф" писав, як в Україні таксист різко відреагував на заяву пасажирів про ненависть до української мови та висадив їх з автомобіля. Інцидент потрапив на відео, яке швидко стало вірусним в мережі.