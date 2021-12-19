Автобус с людьми и без тормозов слетел с горы, снося авто: видео момента аварии в РФ
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Согласно предварительной информации в результате аварии пострадали восемь человек
В субботу, 18 декабря, в городе Саратове произошла масштабная дорожно-транспортная с участием пассажирского автобуса. Видео аварии зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Как сообщает местное издание, междугородний пассажирский автобус на скорости протаранил металлическое ограждение и съехал с горы во двор многоэтажного дома, расположенного на улице Новоузенской.
Транспортное средство "пролетело" детскую площадку, заехало на парковку жилого дома, протаранив большое количество автомобилей, и остановилось.
По информации издания, которое ссылается на собственные источники в экстренных службах, в результате аварии пострадало много людей. Некоторые пассажиры сидели в автобусе в крови, медики "скорой" оказывали им первую помощь по месту.
Пока окончательное количество травмированных не разглашается, предварительно — их восемь.
Обстоятельства и детали ДТП устанавливаются.
Ранее "Телеграф" писал об еще одной масштабной аварии с участием пассажирского автобуса, которая произошла во Львовской области. В результате ДТП пострадали семь человек, среди которых водитель и шестеро пассажиров.
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